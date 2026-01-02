「オモロ男すぎる」LDH所属アーティスト、「ボツになった年賀状」ショットに反響！「クセ強だなぁ(笑)」
THE RAMPAGEの藤原樹さんは1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ボツになった年賀状」ショットを公開しました。
【写真】独特のセンスが光る「ボツになった年賀状」
コメントでは「ケンタウロス!?!?」「ばかおもろいwwwwなんなんだこいつwwww」「クセ強だなぁ(笑)」「新年早々ケンタウロスで流石です」「藤原樹あまりにもオモロ男すぎる」「本当に、LDHは、イケメンで様子のおかしい男の宝庫だな」「この人、飛ばしすぎじゃない？wwww」「なんとも言えないこのお顔も最高なのよ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「この人、飛ばしすぎじゃない？wwww」藤原さんは「明けましておめでとうございます 2026年も宜しくお願いします」「ボツになった年賀状せっかくなので」とつづり、1枚の画像を投稿。藤原さんのソロショットですが、下半身が白馬になっており、まるでケンタウロスのようです。藤原さんのりりしい表情も相まってかなりシュールですね。
「イケメンポリスかっこ良かったよ」たびたびXでオフショットなどを投稿している藤原さん。2025年12月29日には「まさかポリスでEXILEのステージに立つとは思わなかった」とつづり、警官にふんした姿を披露しました。ファンからは「まさかのポリスやばい」「イケメンポリスかっこ良かったよ」「囚陣さんとのコミカルパート大好きでした」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
