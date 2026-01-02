¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ð¥¹¥È¡¡Âç³èÌö¤Î20ºÐ¤¬³«±¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¾·Ê¡¥°¥é¥Ó¥¢
ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î30Æü¡¦1·î6Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÉ½»æ¤Î¿Í/Èþ½÷ÃÏ¿Þ/³«±¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò¾þ¤ê¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤¿É½¾ð¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤¿Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó
2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿Ê¡°æ¤µ¤ó¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¥¥Ë¤ä¥Ä¥Ð¥á¤Ê¤É¥é¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¾·Ê¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿·Ç¯¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤à¥ê¥ê¡¼〞¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÃæÂ¼Ì¤¹¬¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿KAN¡Ë
¡ÚÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Õ¤¯¤¤¡¦¤ê¤ê¤«¡¡2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡§B90 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡§O·¿¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤¤¤ÁÉÔ»×µÄ¤¬¤¿¤ê¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2024Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£1 st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡¡¸ø¼°X¡§@fukuiririka¡¡¸ø¼°Instagram¡§@fukuiririka