ºÇ²¼°Ì¤Î¶þ¿«¤â¡¢¡ÈÍË¾³ô¡É¤Ë¸«¤¿´õË¾¡¡¿·¿Í²¦¡õ»øJÁª½Ð¡¢20ºÐ°ïºà±¦ÏÓ¡Ä¥í¥Ã¥Æ´üÂÔ¤Î¼ã¼ê
À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ
¡¡2025Ç¯¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬1·³¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ã¼ê¤Î³èÌö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÌÚÂ¼Í¥¿ÍÅê¼ê¡£2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·½é¾¡Íø¡£9·î¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É3¾¡2ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É1¥»¡¼¥Ö¡£2026Ç¯¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°ÌÆþÃÄ¤Î×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤â´üÂÔ¤ÎÍË¾³ô¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤òÉð´ï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅ¬À¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄÃæÀ²ÌéÅê¼ê¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£186¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.48¡£¾¡Éé¤Î3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢»ûÃÏÎ´À®Êá¼ê¤òµó¤²¤ë¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤È¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÇÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò³Î¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤ÎÈôÌö¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤Ï³«Ëë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËÍí¤à³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë