¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¸åÈ¾AT¤ËÆ±ÅÀÃÆÍá¤ÓPKÉé¤±¤ÎÅìÊ¡²¬¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ëââ»ý¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ÅìÊ¡²¬2¡½2¡ÊPK4¡½5¡Ë¶½¹ñ¡Ê2Æü¡¢¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡3²óÀï¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î½©ÅÄ¾¦Àï¤ò6ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿Àª¤¤¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎóîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤·¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»³¸ýÎÑÀ¸¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾30Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ëö¤ÎPKÀïÆÍÆþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤«¤é4¥«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©Âç²ñ¤«¤éÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿»³¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ºÅÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Î¼ºÅÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅìÊ¡²¬¥Ù¥ó¥Á¤â¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤ÏÇÔÀï¤Î¸¶°ø¤ò¼«¿È¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¡£