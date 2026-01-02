先発した初戦は無得点「悔しかった」。３回戦で途中出場の流経大柏FWが圧巻のハットトリック「僕はやるべきことをやればいい」【選手権】
１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、流通経済大柏（千葉）は、大分鶴崎（大分）とフクダ電子アリーナで対戦。５−１で快勝した。
ベスト８進出を賭けた一戦で、抜群の存在感を示したのがFW金子琉久（３年生）だ。１−１で迎えた後半のスタートから投入されると、直後の２分、ペナルティアーク付近でボールを受け、キックフェイントから強烈な左足のシュートを突き刺す。さらに24分、味方のクロスに右足で合わせてネットを揺らすと、40＋１分には右CKから強烈なヘディングシュートを叩き込み、ハットトリックを達成してみせた。
途中出場で大車輪の活躍を見せた金子。大会初戦となった２回戦の米子北（鳥取）戦では先発していたが、チームが３−０の完勝を収めるなか、自身はゴールを挙げられず後半18分にピッチを後に。「点が取れなくて悔しかった」と振り返る。
「（大分鶴崎戦で）ベンチスタートと言われた時、榎本さん（監督）からは次に控えるためと伝えられた」という。「それを聞いてから、僕はやるべきことをやればいいと思った。それが最終的にこういう結果に繋がったので、本当に良かった」と安堵する。
準々決勝の相手は、同じくプレミアリーグでしのぎを削る大津（熊本）。その先には、国立競技場での準決勝が待っている。金子は「小さい頃からの夢である国立の舞台で試合をするには、大津という高い壁を超えないといけない。自分たちがやれることを全部出し切り、大津にさえ勝てれば、優勝できると思うので頑張りたい」と意気込んだ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
