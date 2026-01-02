»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡ÖÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿¤ë¡×¹¾ÀîÂî¤«¤éÄÌ»»£±£´È¯¡¡Ë¡Âç¸åÇÚ¡ÖÆþÃÄ¤Î»ÅÊý¤¬µ¤¤Ë¤¤¤é¤ó¡×¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡ÚºÆÏ¿¡Û
¡¡¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÖ¥Ø¥ë¡É¤³¤È¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤Î»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤ò¸ì¤ë¡££±£¹£·£°¡Á£¸£°Ç¯Âå¤Î¹Åç²«¶â»þÂå¤ËÀäÂÐÅª¤Ê£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢ÄÌ»»£µ£³£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÏÎòÂå£´°Ì¡£Å´¿Í¡¦°á³Þ¾ÍÍº¤È¤Î¡È£Ù£ËË¤¡É¤Ï¶¼°Ò¤Ç¡¢µð¿ÍÀïÄÌ»»£±£°£°ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÂæ¤Ï£²¿Í¤À¤±¤À¡£¸½Ìò£±£¸Ç¯´Ö¤ÎÇ»Ì©¤Êµ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤«¤éºÆÏ¿¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄÎÑ¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¢¡¡Ö´î¡×£²£¹ºÐ¤Ç½éÍ¥¾¡Ìîµå¿ÍÀ¸Ê¬´ô
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡¢£±£¹£·£µÇ¯¤Î¥«¡¼¥×¤Î½éÍ¥¾¡¤À¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤È¤«¡¢¸Ä¿Í¤Î´î¤Ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Í¥¾¡¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤è¡£¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¡¢£²£¹ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤ä¤Ã¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¸å¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡Ö¥³¥¤¤Î¤Ü¤ê¤Îµ¨Àá¤Þ¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥×¤¬¡¢£µ·î¤Î²Æì±óÀ¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À£³°Ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤¬£··î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ä¡£Âè£±Àï¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢°á³Þ¾ÍÍº¤È£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤è¡£¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¡ÖÀÖ¥Ø¥ëÀûÉ÷¡×¤ÈÌö¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¤Í¡£
¡¡¤ï¤·¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤ËÅÐÏ¿Ì¾¤òËÜÌ¾¤Î¡Ö¹À»Ê¡×¤«¤é¡Ö¹ÀÆó¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¬¾¡Éé»ö¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡¢¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤ä¡£¡ÖÀÖ¥Ø¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â£·£µÇ¯¤«¤é¡£ºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡ÖÀÖ¡×¤Ã¤Æ²¿¤«Ç³¤¨¤ë¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡£¸·î¾å½Ü¤Ë¼ó°Ì¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¡£¹Åç¤Î²Æ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯½ë¤¤¤·¡¢¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼çÎÏÁÈ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Í¥¾¡¤ä¤«¤é¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï£³£°Ëü¿Í¡£±èÆ»¤Ë¤Ï°ä±Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤Ï¡¢µð¿Í¤Î£Ö£¹¡Ê£¶£µ¡Á£·£³Ç¯¡Ë¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î£Ï£Î¤¬¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥×¤Ï¤Þ¤ÀËüÇ¯£Â¥¯¥é¥¹¡£¤¢¤Îº¢¤Ïµð¿Í¤ÈÀï¤¦¤È¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£µð¿ÍÀï¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â±Ç¤ë¤·¡¢³èÌö¤¹¤ì¤ÐÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤ä¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âµð¿ÍÀï¤ä¡£¤¢¤ì¤Ï¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¡¢£·£°Ç¯£¹·î£±£±Æü¤Î¸å³Ú±à¡££´¡½£³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ£¹²óÎ¢¡¢£±»à»°ÎÝ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï²¦Äç¼£¤µ¤ó¡££¶ÈÖ¤ÎËö¼¡Íø¸÷¤µ¤ó¤¬±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¤ï¤·¤ÏÃæ·ø¤«¤é¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²¦¤µ¤ó¤ò»É¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡Ä¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÅö»þ¡¢¡Ö£±£±¡Ê¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë£Ð£Í¡×¤Ã¤Æ¿¼ÌëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ä¤í¡ÚÃí£±¡Û¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ÎÂç¶¶µðÀô¤µ¤ó¤¬¡Ö¹Åç¤Î°æ¾å¹°¾¼¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¸ª¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È´Ö°ã¤¨¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí£±¡Û£¶£µÇ¯¤«¤é£¹£°Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÂÓ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡£¼Ò²ñÌäÂê¤«¤é¤ª¿§µ¤¥Í¥¿¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÅÜ¡×£³Ï¢Àï·ç¾ì¤ËºÇ¸å¡Ö¤Ê¤Ë¤¤¡×
¡¡¸ÅÍÕÃÝ¼±´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤ó¤Ê¡££±£¹£·£µÇ¯¤Î£µ·î¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÚÃí£²¡Û¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£·»µ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡£¸£´Ç¯¡¢¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£¸·î£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¶ÈÖ¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó£±»à»°ÎÝ¤Ç¡¢Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬·É±ó¡£È¯Ê³¤·¤¿¤è¡£À¾ËÜÀ»¤«¤é·è¾¡£³¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¼¡¤ÎÂçÍÎ£³Ï¢Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤ÎÆâÅÄ½ç»°¤¬ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ËÍè¤ë¡££±»î¹çÌÜ¤Ï¡ÖÈè¤ì¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬£²»î¹çÌÜ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡©¡×¤È¤Ê¤ê¡¢£³»î¹çÌÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤¤¡©¡×¸À¤¦¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤È¤Ï¸ý¤â¤¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤«¤éÊ¹¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ï¡Ö¸åÈ¾´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢µÙ¤Þ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½ªÈ×¤ÏÉüÄ´¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£°·î£´Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ëµÕÅ¾£³¥é¥ó¤âÂÇ¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£
¡¡¤ï¤·¤ÏË¡Âç¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¹¾ÀîÂî¤ò¡¢ÄÌ»»¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±£´ËÜÎÝÂÇ¤È¥«¥â¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆþÃÄ¤Î»ÅÊý¤¬µ¤¤Ë¤¤¤é¤ó¤«¤é¡¢¥¯¥½À¸°Õµ¤¤Ê¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿¤ë¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£·£¹Ç¯£¶·î£±£·Æü¡¢£²¤«·î´Ö¤Î¼«½ÍÌÀ¤±¤Ë¸å³Ú±à¤Ç½éÂÐÀï¤·¤Æ¡ÚÃí£³¡Û¡¢¤¢¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡£Â®¤¤¤·Éâ¤¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤³¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï£±£¹ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤Ç£°ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤â£±³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢£±£²µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤È¤«¥¯¥¤¥º¤ò¤ä¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹¾Àî¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¥ä¥Ä¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥«¤¹¤ëÁ°¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤ó¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤ä¡£ÆÃ¤ËÃæ¼´¤Ë¤ÏÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤ÎÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂÐ¹¾ÀîÍÑ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤ÇÂ®µå¤ò¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ëÎý½¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤·¤¿¤è¡£¥Ð¥Ã¥È¤â¤Û¤ó¤Î£±¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Ê¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤«¤é¥ª¥Õ¤ËÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥´¥ë¥Õ¤ä²ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤â²¼¼ê¡£²Î¤â²¼¼ê¡£¤Ç¤âÃÑ¤òÇ¦¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¡£²¿¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤éÂ¾µåÃÄ¤ÎÏ¢Ãæ¤Î¹Í¤¨¤äÀ³Ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤è¡£¹¾Àî¤â¤½¤¦¡£Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤Ê¡£
¡¡¡ÚÃí£²¡Û£·£µÇ¯¤Ï¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¿³È½¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³«Ëë¤«¤é£±£µ»î¹ç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂàÃÄ¡£´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÎ©¤Æ¤¿£´»î¹ç¤ò¶´¤ß¡¢£µ·î¤Ë¸ÅÍÕ¤¬¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£¤³¤ÎÇ¯¤ò´Þ¤á¡¢£¸£µÇ¯¤ËÍ¦Âà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°£Ö£´ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì£³ÅÙ¡£
¡¡¡ÚÃí£³¡Û¹¾Àî¤Ï£·£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤ÈÅÅ·â·ÀÌó¤¹¤ë¡Ö¶õÇò¤Î£±Æü¡×»ö·ï¡¢ºå¿À¡¦¾®ÎÓÈË¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤ÉÂçÁûÆ°¤ÎËö¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢£·£¹Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é£²¤«·î£±·³¾º³Ê¤ò¼«½Í¡££¶·î£±£·Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ï£¸²óÅÓÃæ£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£
¢¡¡Ö°¥¡×º£¤Ç¤â²ù¤ä¤à£·£¶Ç¯¥º¥ëµÙ¤ß
¡¡²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï½éÍ¥¾¡¤ÎÍâÇ¯¡¢£±£¹£·£¶Ç¯¤ä¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Ï£±£°·î£²£²Æü¡¢Àîºê¤Ç¤ÎÂçÍÎ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¡£¤â¤¦£³°Ì¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÂè£±»î¹ç¤À¤±¡È¥º¥ëµÙ¤ß¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð£·£µÇ¯¤«¤é£¸£²Ç¯¤Þ¤Ç£¸Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£°á³Þ¤Î£²£²£±£µ»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ó¤±¤É¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤â½Ð¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹øÄË¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÏÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç³Ø¤Î»þ¤Ë¾åµéÀ¸¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡È¥±¥Ä¥Ð¥Ã¥È¡É¤Î¸å°ä¾É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£Èè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÊÈø¹ü¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¡ËÀç¹ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¥Õ¥Ë¥ã¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉ¬¤ºÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°Æü¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼£ÎÅ¤·¤¿¤ê¡¢Í½ËÉ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤ä¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¤Î¿¿¤óÃæ¤ÎÄÌÏ©¤Ë¿²¤½¤Ù¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏÊý±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ¶ñ¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ°ÜÆ°¤·¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ³Ú¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£
¡¡£·£µÇ¯£¸·î£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¹ø¤¬ÄË¤¯¤ÆÆ°¤±¤ó¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥À¥á¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡££·¡½£·¤Î£¸²ó£±»à»°ÎÝ¤ÇÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¤¹¤ë¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡£·ë²Ì¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ë·è¾¡£²¥é¥ó¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï£¸£±Ç¯£´·î£±£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¡££·²ó£²»à¤Ç¡¢ÃæÈªÀ¶¤¬º¸Ãæ´Ö¤Î°ìÈÖ¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£³¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«ÂÇ¤Ä¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»ë³¦¤¬¤°¤é¤ó¤°¤é¤ó¡£¥Ñ¥Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬£³¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë¹»Ò¤Î¤Ò¤µ¤·¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¥´¥ó¡£µÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄË¤¯¤â²¿¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£´¤«·î¸å¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤ÊÃæÆü¡¦±§Ìî¾¡¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°»ö·ï¤ä¡ÚÃí£´¡Û¡£¤¢¤ì¤Ç¸µÁÄ¡©¤Î¤ï¤·¤ÎÊý¤ÏÁ´¤¯ÏÃÂê¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£±§Ìî¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí£´¡Û£¸£±Ç¯£¸·î£²£¶Æü¤Îµð¿Í¡½ÃæÆüÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Î£·²ó£²»àÆóÎÝ¡¢µð¿Í¡¦»³ËÜ¸ù»ù¤ÎÈôµå¤òÃæÆü¤ÎÍ··â¡¦±§Ìî¤¬Êá¤êÂ»¤Í¤Æ¸«»ö¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡á¼Ì¿¿¡á¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é£±£µ£¹»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀÃæ¤Ç¡¢´°Éõ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤ÎÀ±ÌîÀç°ì¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÅÜ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö³Ú¡×½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡£Ï£Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿ÀÍÍ¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±À¤Î¾å¤Î¿Í¤ä¤«¤é¡££·£¸Ç¯¤Ë£´£´ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤¢¤Î²¦¤µ¤ó¤È¶¥¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÎ§µÁ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¿Í¤ä¤Ê¡£
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¿·¿Í¤Î¤È¤¤«¤Ê¡¢¤ï¤·¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤½¤·¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤«¤é¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡£¥´¥ë¥Õ¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤·¤¬²¿ÈÖ¤Ç¤¢¤½¤³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤«Á´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ï¤ï¤¶¤È¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÁ´¥·¡¼¥º¥ó¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤ï¤·¤À¤±¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤Î¿ô¤Ï£Ï£Î¤¬£±£°£¶²ó¤Ç£±°Ì¡££²°Ì¤¬¤ï¤·¤È°á³Þ¤Î£¸£¶²ó¤ä¤Ã¤¿¡£µð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ì¤¬£±£°£±È¯¤Ç¤ï¤·¤¬£±£°£°È¯¤«¡£Æ±³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥Ì¤Ï¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤À¤±¤ä¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÃç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢½éÍ¥¾¡¤Ç´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´¶·ã¤ò¤Þ¤¿Ì£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¥Ì¤È¤â¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸ß¤¤¤Î²È¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ê¢¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¹üÀÞ¤·¤Æ¤Æ¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ä¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤âµÙ¤ó¤Ç¤ª¤ì¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°á³Þ¾ÍÍº¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¥¥Ì¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤ä¤í¤¦¡£=£²£°£²£µÇ¯£µ·î£²£·Æü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ·ÇºÜ¡á
¡¡¢¡»³ËÜ¡¡¹ÀÆó¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë£±£¹£´£¶Ç¯£±£°·î£²£µÆü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆûÆü»Ô¹â¤ò·Ð¤ÆË¡Âç¤Ç¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÅÄÊ¥¹¬°ì¡¢ÉÙÅÄ¾¡¤È¡ÖË¡À¯»°±©¥¬¥é¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡££±£¸Ç¯´Ö¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦£´²ó¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê£²²ó¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ëÂ¿¿ô¡££¸£¶Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¹Åç´ÆÆÄ¤ò·×£²²ó¡¢ÄÌ»»£±£°Ç¯Ì³¤á¡¢£¹£±Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡££²£°£°£¸Ç¯¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡££±£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£´¶¯Æþ¤ê¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¢¡¼èºà¸åµ¡¡¡Ö¥¥Ì¡×Ì¿Æü¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¸Ø¤ê
¡Ö¥ª¥ì¤¬¡¢¥ª¥ì¤¬¡×¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¡£Î¾Íº¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡££²¿Í¤Ç£±£°£´£°È¯¤Î£Ù£ËË¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ßÂ³¤±¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡¢´Ø·¸¤ÎÇ»¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â´õÍ¡Ê¤±¤¦¡Ë¤Ê¥³¥ó¥Ó¤È¸À¤¨¤ë¡£¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¥¥Ì¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬°á³Þ¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤¬ÅÖÀÐ¡Ê¤È¤¤¤·¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ìÎ®¡×¤«¤é¡ÖÄ¶°ìÎ®¡×¤Ø¤Î¶³¦Àþ¤òÈô¤Ó±Û¤·¤¿¡££²¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¼çÎÏ¤¬¶¥¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¡¢¼ã¼ê¤¬Êï¤¦¡£¹Åç¤ÎÌÔÎý½¬¤òÅÁÅý¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤Î¤â¡¢¸ùÀÓ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¡Ö¤ï¤·¤é¤¬¤¤¤¤Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Éé¤Ç¤¤ë¡£¤è¤¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡×