お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイが、２日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。芸人を志したきっかけを語った。

山崎は「（親から）これからの時代は女の人も手に職を付けて、薬剤師になりなさいって、ずっと言われてた」そう。教育熱心の家庭で育ったため、山崎が芸人になることは想像できず「なんでそんな事になったのかっていうのを、よく小競り合いしてる」と明かした。

両親から「『うちの家系にはそういう人（芸人など）はいない』『でも（親戚の）あそこのおじさんは、葬式でも目立とうとしてる節があった。だからその血だ』とか言われたりするぐらい」。改めて「誰もそういう人がいない家系。超普通の家。みんな極めて普通」と語った。

芸人を目指すことになった理由として、考えられるのは幼稚園の学芸会。幼稚園の劇で、悪役を演じたらものすごくウケたそう。両親は「これがよくなかったんじゃないか」という結論に現時点で達しているという。

本人も「私もそうだと思う。ウケてしまったということを覚えている。本当にそういうちょっとした事で、こんな事（芸人を志す事）になってしまう」と語った。

その後も「何かお芝居みたいな事をしたい気持ちはあって、小学生ぐらいの時から新聞で子供系の事務所を見てて憧れてた。テレビの中で何かしたいっていう気持ちは芽生えちゃっていた」と明かした。