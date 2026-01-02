EXIT・兼近、鍛え上げたボディを初公開！ ハワイで迎えた新年ショットに反響「AIかと思ったー！」「いつの間に」
お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹が2日にインスタグラムを更新。新年のあいさつと共に鍛え上げた肉体美を披露した。
【写真】EXIT・兼近のハワイの海に映える筋肉美
兼近が「#ハワイきました」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には、青い海をバックにピンクの海水パンツで佇む兼近の姿が収められている。投稿の中で彼は「あけましておめでとうございます」とあいさつしつつ「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開」とコメントしている。
投稿の中で披露された兼近の鍛え上げられた肉体美に、ファンから「AIかと思ったー！」「いつの間にこんなに筋肉付けたの〜？？笑」「かねちの腹筋割れワレ！スゴ〜カッコ良ー」などの称賛が相次いでいる。
■兼近大樹（かねちか だいき）
1991年5月11日生まれ。北海道出身。2017年12月にりんたろー。とお笑いコンビ「EXIT」を結成。2021年には自伝的小説『むき出し』を発表。2023年には1st写真集『虚構』が発売された。現在『ホンマでっか!?TV』、『ラヴィット！』、『ABEMA Prime』などの番組に出演中。
引用：「EXIT・兼近大樹」インスタグラム（@kanechikadaiki）
【写真】EXIT・兼近のハワイの海に映える筋肉美
兼近が「#ハワイきました」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には、青い海をバックにピンクの海水パンツで佇む兼近の姿が収められている。投稿の中で彼は「あけましておめでとうございます」とあいさつしつつ「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開」とコメントしている。
■兼近大樹（かねちか だいき）
1991年5月11日生まれ。北海道出身。2017年12月にりんたろー。とお笑いコンビ「EXIT」を結成。2021年には自伝的小説『むき出し』を発表。2023年には1st写真集『虚構』が発売された。現在『ホンマでっか!?TV』、『ラヴィット！』、『ABEMA Prime』などの番組に出演中。
引用：「EXIT・兼近大樹」インスタグラム（@kanechikadaiki）