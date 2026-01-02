気になる下半身 → 即カバー！【LEPSIM】40・50代が狙いたい！「優秀スウェパン」

体型カバーしながらこなれ見えも狙える、バレルシルエットのスウェットパンツ。カジュアルになりすぎないデザインが【LEPSIM（レプシィム）】から登場しました。きれい見えが狙えて、大人の毎日コーデで活躍の予感です。部屋着見えしない、スタッフさんの着こなしも合わせてチェックしてみて。

ゆったりとしたバレルシルエットでおしゃれに体型カバー

【LEPSIM】「パフエアバレルスウェットパンツ」\6,600（税込）

ゆったりとカーブしたシルエットで、レッグラインを拾いにくいスウェットパンツ。ハリのあるダンボールニット素材で高見えし、センターシームによって縦のラインを強調できそうです。カラーはトップグレーに加え、ブラック・グレージュ・ブラウンというベーシックな4色展開。

シンプルなワンツーでもサマになるバレルパンツ

ゆるっとしたルーズなシルエットで、こなれ見えが狙えるスウェットパンツ。存在感のあるボーダー柄のシャギーニットトップスと合わせれば、こなれた印象に。レザー調のバッグとシューズを選ぶと、ラフになりすぎません。

writer：Emika.M