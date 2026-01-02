◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ▽３回戦 日大藤沢（神奈川）２―１聖和学園（宮城）（２日・Ｕ等々力）

日大藤沢（神奈川）は聖和学園（宮城）に２―１で勝利し、１１大会ぶりの準々決勝進出を決めた。前半３０分にＭＦ野口慶人（３年）がミドルシュートを決めて先制したが、同４０分に同点に追いつかれた。しかし、後半１９分にゴール前の混戦からＭＦ杉崎万泰（３年）が決勝弾を押し込み、白星をつかんだ。

指揮官の采配が光った。佐藤輝勝監督は初戦の岡山学芸館戦（２〇０）でベンチだった野口を先発で起用。すると、その野口が華麗なミドル弾を決めて先制。「期待に応えてくれた。素晴らしかった」とねぎらった。

１―１の後半１４分には、ＭＦ北野太聖（２年）と元日本代表ＭＦ中村憲剛氏を父に持つＭＦ中村龍剛（２年）の２年生コンビを投入。攻撃を活性化させると、５分後には杉崎の決勝弾が生まれた。佐藤監督は「あそこ（後半１４分の交代）で縦のリズムが少し変わった」と振り返り、「何とか勝ち切れた」と胸をなで下ろした。

４強入りをかけた次戦で、夏の総体王者の神村学園（鹿児島）と対戦する。指揮官は「皆さん、神村が勝つと思っているんじゃないですか？」と報道陣におどけつつ、「良い意味で裏切れるように。自分たちはチャレンジャーなので、チームで一つになって、真っ向勝負できれば」と言葉に力を込めた。２２年度の３回戦で神村学園と対決した際は、ＰＫ戦の末に敗北。３大会前の無念を晴らしにいく。