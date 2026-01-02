２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。

４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。

青学大の５区黒田が５位でたすきを手にした時、首位が走り出して３分２４秒が過ぎていた。「良くて３位かな」と頭をかすめたが、「とにかく前に行くしかない」と駆けだした。大逆転への号砲が鳴ったとは、まだ本人も知らなかった。

２年連続２区を託されてきたが、標高１５００メートルで行う坂道のタイムトライアルでは、仲間もＯＢの実業団選手も突き放し、毎回トップ。裏付けはあった。

マラソンで日本学生記録を持つ力に加え、「自然と前傾して走れる」（原晋監督）フォームで時計もせずにひたすら前を追い、１３キロ過ぎに中大を抜いて２位に浮上。下りに入ってからは「記憶がない」というが、懸命に脚をフル回転させた。そして、１９・２キロ。ついに早大の工藤慎作（３年）を捉えると、目もくれずに一気に抜き去り、ゴールテープに飛び込んだ。

「僕がシン・山の神」

従来の記録を１分５５秒も更新する区間新に「想定外の化け物がいた」とうなったのは、たすきを渡した４区平松（３年）。レース後、黒田は「声を大にして言いたい。僕がシン・山の神」と胸を張って宣言した。

出遅れも、大逆転劇を引き立てる筋書きのようだった。１区予定の荒巻朋煕（４年）が大みそかに発熱し、４区候補の小河原（２年）を使って１６位。だが、そこから巻き返した。控えのはずだった平松は「朝日が待っているぞという沿道の声が力になった」と３人を抜く好アシストを演じた。

指揮官は「デコボコ駅伝だが、悪かったものを全員で取り返してくれた」。アクシデントも、脇役のお膳立てとエースの爆発で乗り越えた。総合３連覇という物語の完結へ、雰囲気は最高潮だ。（井上敬雄）