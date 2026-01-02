¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¡×Àê¤¤»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹µñÈÝ ¡Ö¤â¤¦9Ç¯ÊÌµï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ê¸å4¡§05¡Á6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤Î°ìÍ÷
¡¡¾å¾Â¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈºÇ¹¬±¿¡É¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡Ö¿·½Õ¥¬¥ÁÀê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â±¿Àª¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆ±¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£¤Þ¤¿Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀÖÍç¡¹¤Ê¹ðÇò¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¡¦¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú¤Ï¡¢À±ºÂ¤«¤é¡Ö·ò¹¯±¿¡×¤òÈ¯É½¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Î¾å¾Â¤Ï¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤»¤¨¡¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¤â¤¦9Ç¯ÊÌµï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡¢¼ç¿Í¤È¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¤Í¡¢³§¡¢°Å¤¯¤Ê¤ó¤Î¤è¡£ÊÌ¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡¢ÊÌ¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Í¡¢ÊÌµï¤ª¤¹¤¹¤á¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ÷Î¥¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤´ÈÓ¤È¤«¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²È¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡¢ÆüÍËÆü¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÃç°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
MC
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È
ºä¾åÇ¦
¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
µÆÃÏ°¡Èþ
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
Àê¤¤»Õ
ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¡¢¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú¡¢¥·¥¦¥Þ
