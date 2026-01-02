テレビ朝日系「闘うオンナのワイドショー【２０２５年ニュースを女性目線で総ざらい】」が１日に放送された。

同局アナウンサー・弘中綾香、フリーアナウンサー・森香澄、ホラン千秋ら２０２５年に活躍した女性たちがニュースを振り返った。

未成年が被害の盗撮、痴漢事件などがテーマになると弘中アナは学生時代を聞かれ「私は中学生のときに、最寄りの駅に、いつも、おじさんが立ってて。口パクで『おはよう』って言ってくる人がいて。めっちゃ怖いですよね！何もしてこないんです。（口パクを）私だけに」と振り返った。

さらに「子供にそういうふうに好意を持ってしまう人って一定数、絶対にいると思うので。（インナーパンツとして）『紺パン履きなさい』とか『電車に乗る時は誰かと一緒に行きなさい』とか、そういったことは（未成年に）教えないといけないなって思うのと…。最近、私も、エスカレーターとか乗ってパンツ見えてるお姉さんとかには『トントン』ってします。『見えてるよ』って。みんな、ギョッとしますけど、同性なので分かってくれたりとかして」と明かしていた。