2026年1月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
時にはお世辞も◎。ただし八方美人と思われない工夫を。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日は甘えは禁物。人に頼らずに自力で頑張ってみて。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
何となくやる気が出ない日。三が日くらいはダラダラしてOK。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は停滞気味。普段は着ない色を選ぶと気分も一新！
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
古い友人とのご縁が復活。年賀状を頼りに連絡してみて。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人の顔色が気にかかりそう。機嫌を取ると裏目に出るかも。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
理性や常識にとらわれないで。身動きできなくなりそう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
クールな態度にツキ到来。腹が立っても顔には出さないように。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
望みがかなう可能性大。自分に無理のない範囲で努力して。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
意固地になるとツキが去る暗示が。柔軟な態度を維持しよう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ラッキーが続きそう。ただし謙虚な気持ちを大切に。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
今年の目標に向かってまい進を。今日なら何事もスムーズにいきそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)