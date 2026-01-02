Ä´ºÞÌô¶É¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯´ÇÈÄ¤Ë4.6Ëü¿Í¤¬´¶¿´¡¡¡¡¡ÖÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¡Öºî¤ë¿Í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢"¤é¤·¤µ"¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê´ÇÈÄ¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û118.1ËüÉ½¼¨¡¢4.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯´ÇÈÄ
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¢¤è¤ï¥Ü¡¼¥¤¡Ê¡÷nori7770¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¢¤ëÄ´ºÞÌô¶É¤Î´ÇÈÄ¤À¡£
Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏºÙÄ¹¤¤ÂÊ±ß·Á¤Ç¡¢É½¼¨ÌÌÈÄ¤Ï¾åÈ¾Ê¬¤Ï²«¿§¤¯¡¢²¼È¾Ê¬¤ÏÌµ¿§¡£¤½¤ÎÆâÂ¦¤ËÂçÎÌ¤Î¾®¤µ¤Êµå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬Çò¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡£
¤½¤¦¡£¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌô¡ª
¤Ê¤ó¤ÆÌô²°¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À......¡ª
Â¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
17Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦Ê¢¤è¤ï¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÇÈÄ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëÄ´ºÞÌô¶É¤Î¤â¤Î¤À¡£
Google¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ÇÃµº÷¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÆ±¤¸´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÍ§¿Í¤È¤³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÌë¥«¥Õ¥§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¢¤è¤ï¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¡Ë
¤½¤·¤Æ¸åÆü¡¢ÆüÃæ¤ËºÆ¤Ó¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥×¥»¥ëÆâ¤ÎðùÎ³¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÎ³¤â¤¢¤Ã¤Æ·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¢¤è¤ï¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¡Ë
±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â°ìÌÜ¤ÇÌô¶É¤Î´ÇÈÄ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê25ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºî¤ë¿Í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÇºÇ¹â¡ª¡×
¡Ö¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö´¶¤¬¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×