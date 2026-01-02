HKT48の公式サイトが2日に更新され、5日にYouTubeチャンネルで配信イベントを開催することを発表した。

同サイトでは「HKT48 お正月配信イベント2026のお知らせ」と題し、「新年あけましておめでとうございます！本年もどうぞHKT48へ温かいご声援をよろしくお願いいたします」とあいさつ。「2026年1月5日（月）のお正月配信イベント2026について詳細をお知らせいたします」と正月の配信イベントを開催することを発表した。午後6時30分スタート予定。

「毎年恒例の新年の書き初めの披露やお正月にちなんだ企画盛りだくさんでお送りいたします！お楽しみに！！」などと記した。

昨年12月14日にHKT48の40代の男性スタッフが、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。同日午後6時から予定されていたHKT48の「オンライン握手会」は中止に。福岡県警は15日、殺人未遂容疑で無職の男を逮捕。22日には年内に行う予定だったファンとの対面イベント中止を発表、30日には1月1から16日の間、HKT48劇場を休館することを発表していた。