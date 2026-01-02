グラビアアイドルの未梨一花さんのセカンド写真集『未梨一花写真集 回帰線』（撮影・桑島智輝／A4判 オールカラー112ページ／税込3960円）が徳間書店よりリリースされました。グラビア活動復帰後、初の写真集。スパイをテーマにした物語性の高い内容で、新たな表現に挑みました。



【写真】ビーナスのように豊かで、透き通るような柔肌ボディの未梨一花さん

100センチ・Iカップの圧倒的な美バストと身長165センチのメリハリボディで数々のグラビアを飾ってきた未梨さん。2019年のデビュー年には第2回サンスポGoGoクイーンでピュア・グラマー賞を受賞し、2021年にはグラビア・オブ・ザ・イヤー2021でベスト・グラマラス賞を獲得するなど、グラビア界を代表する逸材です。



2作目となる今回の写真集は、ビーナスのように豊かで、透き通るような柔肌ボディで妖艶に魅せる本人も新境地のグラビアン・ストーリー。「偽りの家政婦」を演じ、美しきボディに隠した武器でターゲットを狙います。密会のホテル、拘束される心、めくるめく快楽の渦に堕ちてゆく肢体。高級ホテルや港町の旅館、温泉などを舞台に、激しく、美しく、エロティックな、初めての姿が満載の一冊となっています。



未梨さんは「今作は“スパイ”をテーマに撮影したのですが、ストーリーや世界観が伝わりやすい構成になっていると思います。私の最大の武器であるバストはもちろん、初解禁したお尻にもぜひ注目していただきたいです。セカンド写真集を出すことは、グラビアの活動を再開すると決まったときから目標にしていたことの１つでもあり、期待してくださっているファンの皆様に早くお届けしたいという気持ちでいっぱいです。買って損はさせません！より大人に成長した未梨一花の表現力を込めたこの1冊が、1人でも多くの方のもとへ届きますように！そして末永く愛していただきたいです！」とコメントしています。



【未梨一花さんプロフィール】

みり・いちか 1999年2月24日生まれ 身長165cm、B100・W63・H95 2019年デビュー。趣味は日本舞踊。特技は匍匐前進。Instagram：https://www.instagram.com/ichika_miri/ X： https://x.com/IchikaM20st_ YouTube：https://www.youtube.com/@mirichubu