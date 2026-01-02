【義母介護は専業主婦のシゴト？】私が無償で！？…押し付けるつもりなら戦う＜第1話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第1話 専業主婦だし、暇でしょう？
【編集部コメント】
家庭にはそれぞれに事情があります。子育てで手が離せない、要介護の家族がいる、しっかりと家事を担ってくれる人が誰かひとりいてほしい……。世間にはさまざまな理由で専業主婦という選択をした人がいるでしょう。それなのに一方的に「暇でしょう？」と決めつけ、さらにはお義母さんの介護を丸投げされるなんて、とてもじゃありませんがひどい話ですよね。言われた側も、もちろん「はい、わかりました！」なんて簡単に納得いくはずがありません。徹底的に争うと決めたようですが、無事相続放棄……と問題は片付くのでしょうか！？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
