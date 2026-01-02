¡Ö¤¨¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó⁉¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤¡×¹ÈÇò½Ð±é»Ñ¤«¤é·ãÊÑ¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Êà´°Á´¥ª¥Õ»Ñá¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¹¥¤¡×¤ÎÀ¼
¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Îà´°Á´¥ª¥Õá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï2¿ÍÁÈ½÷ÀYouTuber¡ÖÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ÎNICO¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëà¥ª¥Õ»Ñá¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë⁉¡×¡Ö¹ÈÇò¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¡¢ÁÇËÑ¤Ê»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾×·â¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ê¤È¥Ï¥ê¤¬ºÇ¹â¤Ë¤è¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¿²µ¯¤¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½ê¹¥¤¤Ê¤ó¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÏºòÇ¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Îà¹ÈÇò½Ð¾ìá¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤Î2¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£