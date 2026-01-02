◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の往路が2日に行われ、國學院大學は4位でフィニッシュ。5区の郄石樹選手(1年)はコースを間違えるハプニングがありながらも区間4位の走りをみせました。

チームは1区で青木瑠郁選手(4年)が1時間00分28秒の区間新記録で好スタート。その後も主力選手がタスキをつなぎ3位で5区の郄石選手に渡ります。

箱根デビューとなる郄石選手は、後ろから青山学院大学の黒田朝日選手(4年)、城西大学の斎藤将也選手(4年)と各校のエースに抜かれますが、粘りの走り。終盤に斎藤選手を抜き返します。

往路フィニッシュの箱根・芦ノ湖では、右に曲がるところを直進し、コースを間違えるハプニングがありながらも、区間4位の力走。フィニッシュ前には両手でガッツポーズをみせました。

國學院大學は、直近2大会連続で区間2桁と苦しんでいた課題の「山上り」。郄石選手が記録した1時間10分05秒のタイムは、吉田響選手(当時東海大)が第98回大会で記録した1時間10分44秒を大きく上回るこの区間の1年生最高タイムでした。

チームは往路優勝の青山学院大学と1分54秒差の4位。大学史上初の箱根駅伝総合優勝へ、3日の復路に挑みます。