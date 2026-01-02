霜降り明星のせいやが、セクシー美女2人と狭い試着室の中で衣装を交換する“生着替え”に挑戦。極限状態に「テレビでしたらアカン顔になっちゃう」と絶叫した。

【映像】美女2人と“洋服生交換”のご褒美

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果たした。

鶴瓶チームの第9フレーム、ピンクピンを倒してご褒美を獲得したせいやの前に、2人の美女が姿を現した。すると、「この服いいな〜」「このパンツもいいな〜」「あの試着室に3人一緒に入ると、服が一瞬で入れ替わるんです」と、せいやを連れて行ってしまう。

試着室の中に入った3人は、顔から上だけが見える状態。美女2人が着替えを始めると、せいやは「え？これ……え？」と動揺を隠せない様子で、「ちょっと待って、ホンマに！ テレビでしたらあかん顔になっちゃう！（笑）」と報告した。

さらに、「嫁に今日、『年末しんどいやろうけど頑張ってね』って言われたのに……これ何してんねん！」「俺ホンマにM-1チャンピオンやんな！？」と、極限状態で言葉を振り絞り、スタジオに笑いを巻き起こした。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）