中島健人、最初に相談するSnow Manメンバー明かす テレビ電話は「4〜5時間になっちゃう」
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優で歌手の中島健人が、2日放送のSnow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さいSP」（TBS系／17時〜）に出演。最初に相談するSnow Manメンバーを明かした。
Snow Manとの交流について聞かれた中島は「全員大好きで」と前置きした上で、「一番交流あるのはひーちゃん（岩本）」と岩本照の名前を挙げ「自分のいろんな相談あるときに最初に相談するのはあの人です」と語った。
最近は、中島が海外での仕事もあり、テレビ電話をしたといい「4〜5時間になっちゃうんだよね」「全然終わんないよね」と言い合う場面も。「寝落ち電話して、夢の中で一緒に筋トレしてるもんね」と中島が話すと、深澤辰哉から「付き合ってる？」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
