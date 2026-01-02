「1人で訪問」は怖くない！チームで支える訪問看護の働き方とは【訪問看護のアイデア帖】

どんな人のケアをするの？

訪問看護の支援対象者は、病気や障害のために、療養生活の支援を必要とする方です。乳児から高齢者まで、主治医が訪問看護の必要を認めた全ての方が支援対象者です。療養者が抱えている病気や障害の全てにアプローチしていきます。

訪問看護師の仕事は、多様な疾患・症状に対応し、一人ひとりと長期的に深く関わるという特徴があります。療養者の生活全体を支えるという意味では、病棟の看護に比べ、より個別性の高いケアが求められます。

また、訪問先で関わるのは家族だけではありません。家族とも信頼関係を構築し、療養者にとって最も身近な家族からの相談やケアの指導を通して、家族の介護負担の軽減や心理的なケアを行い、一家の生活全体を支援することも訪問看護師の大切な仕事です。

訪問看護をひとりで行うのが不安だけれど、実際はどう？

訪問看護で働いてみたいという人に「1人で行くのが不安で自信がない」と言われることがあります。確かに、基本的に訪問看護は1人で訪問します。しかし、すべてを1人で判断してケアを実践するわけではありません。

訪問看護は、１件の訪問先にさまざまな職種の人がチームとして関わっています。不安や疑問があれば上司や同僚に相談することもできます。また、同行訪問や逆同行訪問も可能です。例えば、病状についてであれば、訪問看護指示書を発行している主治医に連絡して、指示を求めることもできます。介護面についてであれば、ケアマネジャーに相談することもできます。療養者を支えているのは「あなた1人ではない」のです。

チームの一員であると認識し、1人で抱え込まに周囲と協力していきましょう。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂