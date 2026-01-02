ユーロ圏　１０年債利回り格差　年明け、伊７２ｂｐと仏７１ｂｐを上回る動き
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:38時点）（%）
ドイツ　　　　2.868
フランス　　　3.576（+71）
イタリア　　　3.585（+72）
スペイン　　　3.308（+44）
オランダ　　　2.98（+11）
ギリシャ　　　3.469（+60）
ポルトガル　　　3.172（+30）
ベルギー　　　3.366（+50）
オーストリア　3.123（+26）
アイルランド　3.027（+16）
フィンランド　3.178（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）