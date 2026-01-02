ユーロ圏 １０年債利回り格差 年明け、伊７２ｂｐと仏７１ｂｐを上回る動き
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:38時点）（%）
ドイツ 2.868
フランス 3.576（+71）
イタリア 3.585（+72）
スペイン 3.308（+44）
オランダ 2.98（+11）
ギリシャ 3.469（+60）
ポルトガル 3.172（+30）
ベルギー 3.366（+50）
オーストリア 3.123（+26）
アイルランド 3.027（+16）
フィンランド 3.178（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
