２０２５年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが衝撃のどろんこ温泉ショットを公開した。

中川アナは２日、自身のインスタグラムを更新。「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』見てくださったみなさま、ありがとうございました 今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑 泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの試食、イスロテ島の生簀？でサメや大きな魚たちと泳いだこと．．．井上咲楽ちゃんのかっこいい背中から、たくさんのことを学ばせてもらった充実の時間」と記し、タレントの井上咲楽とコロンビアで体当たりロケに挑戦したショットを複数枚アップ。

「放送後、ＮＨＫ時代から尊敬する先輩ディレクターに『中川さんは泥臭いロケが似合う』と言われてうれしかったので、今後はさらにそうしたジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました（少々潔癖症ではありますが、わりとなんでもノー天気に楽しめるタイプです！笑）と宣言。

「また放送の中でもお話させていただいた、番組の初代ＭＣ楠田枝里子さん（遠い親戚というご縁があるんです）からもご感想をいただきました 実はまだ一度もお会いしたことがないので．．．今年はそんな機会もあったらいいなぁ〜なんてワクワクしています！」とつづった。

この投稿には、「素敵でした、楽しかったです、これから色んなことにチャレンジしてくださいね！」「新境地を見れて新鮮でした」「美しい」「世界一かわいい」「ここまでやってくれると見ている方からすると気持ちがいいぐらい楽しめました」などのコメントが寄せられた。