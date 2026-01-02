１日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」の元日ＳＰ（午後９時）では、名物キャラの激変に衝撃が走った。

登場したのは、番組常連のフェフ姉さん。プロキックボクサーとなった姉さんだが、デビュー戦を前に「太っちゃって」と告白。運転免許試験などでトレーニングを休み、５１キロだった体重が現在６１・１キロと激太り。春のデビュー戦を目指し、「元の体重に戻すのを目標に」と３５日間のダイエットに挑戦した。

ピラティス、ＨＩＩＴ、Ｋ−ＰＯＰダンス、電極付きのスーツを着て運動するＥＭＳと４種類のトレーニングに励んだ姉さん。３５日間を終えて測定すると、「５２・８ｋｇ」で見事９キロのダイエットに成功。「すご〜」「やばい、超やせてる」と驚き、相棒の多田さんも「やっぱやるときはやる女なんだなって」とたたえた。

ＥＭＳトレーニングで奇声を上げる姉さんのＶＴＲを見たＭＣのマツコ・デラックスと村上信五は「ちょっと！」「これはあかん！」と大盛り上がり。放送後はインスタグラムで「今年も多田ともどもよろしくお願いします」とほっそりした姿もアップし、ネットは「約１ヶ月で痩せたのすげー」「腹よじれた」「涙出る」「面白すぎて何回も見ちゃう」「テレビで流してよかったのかな？」「今年史上一番の爆笑になる」と驚きが止まらなかった。