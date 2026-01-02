１日のフジテレビ「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」では、さまざまなゲストたちが海外でロケを行った。

人口密度世界一のコロンビア・イスロテ島を訪れたのが、元ＮＨＫの中川安奈とタレントの井上咲楽。トトゥモ火山の泥火山温泉では、２人が泥だらけとなった。

塩分と泥の粘度で沈むことがないという不思議な泥温泉で、井上は「想像以上に泥。待って待って、なんだこれ？浮いてる！底がないんですけど、絶対に沈まない。なにこれ？」とびっくり。潔癖症とテロップ表示された中川も「不思議な感覚。普通の水と違う。怖い。底がない」と驚きの表情だった。

井上は泥をなめ「胡麻豆乳鍋みたいな感じ」とリポート。泥の中で前転して全身泥まみれになるなど芸人顔負けのプレーを連発し、ＭＣの有吉弘行も「これ、なんだよ！」と爆笑していた。

ネットでも「泥の中でのでんぐり返しめっちゃ笑った」「バラエティ番組に引っ張りだこな予感する」「堂々と泥まみれになる度胸が凄い！」「さくらちゃん芸人だった？」「もはや地蔵」「芸人より攻めてたね（笑）」「体張るなぁ〜」などの声が並んだ。