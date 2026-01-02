「俺でよかったら話聞くよ」夫の彼女に近づく男性は何者…？【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.12】
■これまでのあらすじ
ふたりの子どもを育てるのに、夫婦で家事育児家計を折半している聡と久美夫婦。しかし聡はそれが不満で、家庭に搾取されている自分にはガス抜きが必要だと部下の女性と関係を持ってしまう。それを知った夫婦共通の男友だちからは久美が気の毒だと非難されやめるように言われるが、かわいそうなのは自分だと反論。妻の出世は自分の犠牲があったからこそで、妻は一生自分に感謝すべきだと強く主張するのだった。
■何か買ってもらった？
■突然キャンセル!?
会社で笑顔を交わす聡とユキ。しかし、そんな様子を見ていた男性が…。
その男性・吉田はユキに「仲良いね」と声をかけ、突然「何か買ってもらった？」と質問してきて…。
吉田によると、聡は妻が稼いでいるから年収の割にお金を「持っている方」なのだそう。そしてさらに、「俺でよかったら話聞くよ？」と言い出して…。
この人、敵なの？ それとも味方…？
そしてユキはその夜、聡と会う予定を急遽キャンセルして…!?
(ネギマヨ)