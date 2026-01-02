「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。１区１６位と大きく出遅れたが、ジワジワと順位を上げていくと、５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。最終盤で“山の名探偵”の異名を持つ早大・工藤慎作（４年）を逆転し、１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた

ドラマのような大逆転劇に、ＳＮＳ上も大盛り上がりとなった。人気漫画「名探偵コナン」の主人公、江戸川コナンの本名、工藤新一と名前が似ていることが“名探偵”の異名の由来となっている早大・工藤が名字に「黒」が入る黒田に終われる展開に、Ｘでは「黒の組織」がトレンドに。ＳＮＳでは「黒の組織」はコナン作中の敵組織であることから、「黒の組織に追われる工藤・・・まさしく」、「後ろから黒の組織」と沸き返り、また「黒の組織」のメンバーのコードネームはジン、ウォッカ、バーボンなど酒の名前がついていることから「アサヒか、確かにお酒だ」、「実写版の漆黒の追跡者（チェイサー）」、「サッポロがスポンサーなのにアサヒとは」、「ジン、ウォッカ、アサヒ（Ｎｅｗ）」と盛り上がっていた。

そのほか「日テレアナの『余力はあるか、工藤』って服部のセリフみたいやな」、「これは『もろたで工藤』な展開やな」との声もあった。