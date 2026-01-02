漫才コンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。「Bを受け継ぐ者」として後輩のお笑い芸人にお年玉をわたしている様子を伝えた。

「Bの意思を受け継ぐ者のみにわたすお年玉」と稲田は明言。Bを受け継ぐ者とは？ ヒントは、その金額2319円で「ぶさいく」と読み取れる。稲田が仲間としてシンパシーを感じる者に限定か。

オーサカクレオパトラのかつのぶさん（38）は「Bを受け継ぐ者として稲田さんにお年玉いただきました」とXで報告。

隣人の橋本市民球場（33）は「Bを受け継ぐ者として生きていくことになりましたのでご報告させていただきます」と稲田とのツーショット写真をアップした。

他に吉田たち（ゆうへい、こうへい）、ビスケットブラザーズ原田、ドーナツピーナツのドーナツ、もものせめる。、うただ一石、マイスイートメモリーズ福田、スナフキンズ松永ボディ、マーメイドのテクニック。らも、稲田のめがねにかなったようだ。

そのなかで勇気を持って辞退したのが、M−1優勝のたくろう・きむらバンド（35）。「稲田さんの後のバトンは荷が重いという判断での丁重なお断りをさせていただきました」とXで伝えている。

稲田は「全員に受け継ぐ覚悟はあるか？ と聞いてからわたしているが、この男だけは初めて断ってきた。それもいい。B is free」としている。