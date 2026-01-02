関東甲信地方では、３日夜のはじめ頃にかけて山沿いや山地を中心に大雪となる所があり、関東地方の平地でも２日夜は大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、関東甲信地方では、山沿いや山地を中心に３日夜のはじめ頃にかけて大雪となる所があり、関東地方の平地でも２日夜は大雪となる所があるでしょう。

また、関東地方と伊豆諸島では、３日昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雪の予想］



２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ５０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 ５センチ

伊豆諸島 １センチ

甲信地方 ４０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性や、大雪注意報を発表する地域が拡大する可能性があります。



［防災事項］

関東甲信地方では、３日夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木等への着雪、なだれに注意してください。

また、関東地方と伊豆諸島では、３日昼前にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。