「『守る』ってことは決してしない」10得点０失点！夏冬連覇が懸かる神村学園の根底「楽しんでできてないんだったら、それは違うかな」【選手権】
１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、今年度のインターハイを制した神村学園（鹿児島）が、水口（滋賀）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。４−０で大勝し、ベスト８に駒を進めた。
前半29分にFW倉中悠駕（３年）が先制点を挙げ、１−０で折り返すと、後半開始直後にDF細山田怜真（３年）が追加点をゲット。その後、２日前の東海学園（愛知）戦（６−０）でハットトリックを達成したFW日郄元（３年）が２発を叩き込み、またしても超強力な攻撃力を見せつけた。
２試合で10得点０失点。有村圭一郎監督は確かな手応えを感じている。
「うちは『守る』ってことは決してしない。積極的に攻めるために守備をしている。積極的にボールを奪いに行ってまた攻撃に転じるって結果が、複数得点に繋がっていると思う。そういう意味では良い傾向にあるんじゃないかな」
冬夏連覇が懸かる神村学園だが、勝利以上に重要視している部分がある。
「１番大事なのは子どもが躍動しているか。その方が大事だと思うので、その結果、勝利に繋がるっていうこと。子どもたちが楽しんでサッカーをできてないんだったら、ちょっとそれは違うかなと思うので、次のゲームも友達を楽しませながら勝利を目指したい」
選手時代に鹿児島実で選手権制覇を経験した48歳の指揮官は、「強い鹿児島を取り戻す」とも口にした。大舞台で躍動し、鹿児島県勢としては21大会ぶりの優勝を果たせるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
