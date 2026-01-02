広島レジーナMFが幸せいっぱい「入籍日に皇后杯初優勝」。栄冠の翌日に報告「私たちらしい家庭を築いていきたい」
１月１日に行なわれた皇后杯の決勝戦で、サンフレッチェ広島レジーナはINAC神戸レオネッサと対戦。李誠雅と中嶋淑乃の得点で２−１の勝利を収め、初優勝を飾った。
この試合にフル出場したMF渡邊真衣が翌２日に入籍を発表。クラブの公式サイトで、渡邊は以下のようにコメントした。
「昨日はたくさんの応援ありがとうございました。私事ではありますが、このたび入籍いたしました。入籍日に皇后杯初優勝することができ、とても嬉しく思います。
２人で協力しあい支えながら、私たちらしい家庭を築いていきたいと思います。さらに責任感を持って、選手としても人としても成長していけるように頑張っていきます。これからも引き続き応援よろしくお願いします」
なお、お相手は一般の方のため、氏名・年齢などは公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
