俳優の水谷豊（73）が2日、お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（63）が司会のテレビ朝日系「新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！」（後5・00）に出演。バトミントンのスマッシュに挑戦し、大転倒する場面があり、ネット上で大きな反響があった。

射的台に置かれた的に、バトミントンのラケットでスマッシュを打ち込んで高得点を狙う「スマッシュ射的」に登場した水谷。ジャケットは脱いだものの、スーツに革靴の装いで挑戦。トスされたシャトルを踏み出すようにしてスマッシュを繰り出した。

惜しくも的を外したが、注目を集めたのは、その後だった。水谷は前のめりのままバランスを崩し、射的の台に向かって転倒。尻もちで着地を決めると、尻が10点の的に当たり、倒れた。

何度もリプレーが流され、スタジオは笑いに包まれた。水谷も自身の姿に「あっはっは」と大笑い。「苦しい」と顔を赤らめた。

「こんな命がけはないよ！10点！」と松岡修造は得点を認定。「お尻で10点確保」とスタジオも大盛り上がりだった。

視聴者からは「おもしすぎる」「伝説」「最高」「体張りすぎ」「右京さんｗ」「涙出た」「今年初笑い」「10点どころじゃないよ」などの声が上がっていた。