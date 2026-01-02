坂上忍、2025年ギャンブルで「めずらしい」事態→負けた額さらり告白、“高級外車”ワード出て「えーっ！」
俳優・タレントの坂上忍（58）が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演した。
【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務めた同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
琉球風水をメインとした独自鑑定を行う占い師シウマは、1日から31日の「生まれた日」から 2026 年の「金運」を発表。坂上に対しては「直感で賭け事をすると痛い目をみます」「冷え対策をすると金運があがる」などとした。
すると、ギャンブルの痛い目に関して、坂上は「2026年？2025年もそうでしたよ。2025年はケガもしましたし、ギャンブルも全敗でしたから。1回も勝たなかったです。さすがに全敗ってめずらしいんですよ」とさらり。負けた額に「高級外車2台は」と言及すると、スタジオからは「えーっ！」と驚きの声があがった。坂上は「本業がそっちなの、本当は。これ（番組出演）が副業」と笑わせた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
