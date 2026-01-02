飼い主さんに怒られて、机の下に身を隠した猫さん。ところが、飼い主さんに机を取り上げられてしまい…。まさかの事態に猫さんがとった行動は！？

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4.6万再生を突破し、4700件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。

【動画：叱られると、いつも机の下に隠れてしまう猫→持ち上げてみた結果…思った以上に『感情がダダ漏れな様子』】

避難場所は机の下にゃ！

TikTokアカウント「uniuniuni083」に投稿されたのは、あたふたするラグドールの猫さんの様子。飼い主さん曰く、猫さんは怒られると机の下に隠れるのだそう。

ある日、飼い主さんに怒られてしまった猫さん。すると、猫さんは案の定机の下に！本人は隠れているつもりでしょうが、隠れきれておらず、ついクスッと笑ってしまいます。

ここで飼い主さんは、猫さんが隠れている机を持ち上げてみることに。その状況を猫さんは想像していなかったのか、急にあたふたし始めたといいます。

机をとられてあたふた

机を取り上げられて慌て始めた猫さんは、必死に机を取り返そうとしたのだとか。ところが、無情にも机は高く持ち上げられてしまい、猫さんは万事休す。「持って行っちゃだめにゃ…！」と慌てている様子が、何とも言えず可愛らしいです。

もう机を取り戻せないと察したのか、猫さんはただ茫然と机を眺めることしかできなかったそう。必死に隠れようとするあたり、怒られていることを理解しているんですね。猫さん、もう怒られることをしたらダメだよ！

色々な表情や姿で見る人の心を鷲掴みに！

あたふたしたクスッと笑える姿を見せてくれた猫さんは、アカウント内でさまざまな姿を見せてくれています。時には明らかに怒っている表情を見せていたり、豪快に股を開いて床で寝転がったり…。

キレイでクリクリな瞳ともっふもふな毛を持つ猫さんの次なる一面を見るのが、とても楽しみです！

投稿には「かわいい笑笑」「可哀想すぎてかわいい笑」といったコメントが寄せられており、視聴者も猫さんの反応の可愛さに思わず笑ってしまったようです。

TikTokアカウント「uniuniuni083」では、お風呂に入れられてコアラみたいになる猫さんの様子や甘えん坊な様子など、見ているだけで癒やされる猫さんの姿が投稿されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「uniuniuni083」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。