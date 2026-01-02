小田逸稀と井上愛簾が松本山雅に加入

松本山雅FCが1月2日、2選手の獲得を公式リリースで発表した。

アビスパ福岡からDF小田逸稀を完全移籍で獲得し、サンフレッチェ広島からFW井上愛簾が期限付き移籍で加入することが決まった。J1から2選手の同時補強に「頭の整理が追いつかない」「これまたすごい」など反響を呼んでいる。

現在27歳の小田は2017年に鹿島アントラーズでプロデビューを果たし、FC町田ゼルビア、ジェフユナイテッド千葉を経て、23年に福岡に加入。昨季は怪我の影響もあり、リーグ戦5試合の出場にとどまっていた中で、松本山雅への移籍を決断。「勝利のために全力で戦います」と熱い言葉をファン・サポーターに送った。

一方の井上は現在19歳で、世代別の日本代表にも選出される期待の若手だ。昨年4月にプロ契約を締結したが、昨季はリーグ戦1試合の出場のみ。年代別の日本代表としてロス五輪を目指す中、松本山雅への武者修行を決断した。

SNSでは、J1からの連続補強に「これまたすごい」「本気を感じる」「頭の整理が追いつかない」「今年フロントやることエグすぎるでしょ」「J1から使者が来た」「すごいなこの加入は！」「これはびっくり！」「一緒に昇格しましょう」など多くのコメントが寄せられ、新加入の2選手への期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）