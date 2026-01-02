『虎に翼』女優、離婚を報告 父は昨年末に紅白出場の超大物タレント
女優の堺小春が1日までにインスタグラムを更新し、離婚したことを発表した。
【写真】『虎に翼』女優、超大物タレント父との2ショット
堺が「新年あけましておめでとうございます」と投稿したのは、愛犬と散歩中のオフショット。写真には、愛犬を笑顔で見つめる堺の姿が収められている。
2021年9月に結婚を発表していた堺は投稿の中で「この度、私事ではございますが、離婚いたしました」と公表。続けて「お互いの幸せを考えた末に出した決断です」とコメントし「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります」とつづっている。
■堺小春（さかい こはる）
1994年3月10日生まれ。東京都出身。2004年、オーディションに合格し、ミュージカル『アニー』に出演。2007年には時代劇『夏雲あがれ』（NHK総合）で父の堺正章と共演。学業優先のために一時芸能活動を休止していたが、2015年に舞台『転校生』で復帰。2018年に『金魚鉢のなかの少女』で舞台初主演を務めると、2024年放送の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）でも注目を集めた。
引用：「堺小春」インスタグラム（@koharu_sakai）
