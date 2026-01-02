◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

青学大の絶対エース黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」を襲名する激走で、５時間１８分８秒の新記録で往路優勝を飾った。

黒田朝日は山上りの５区を１時間７分１６秒で走破。前回、青学大の若林宏樹（当時４年）がマークした１時間９分１１秒を１分５５秒も更新した。２０１５年に青学大の「３代目・山の神」神野大地は現コースより約２・５キロキロ長い旧コースを１時間１６分１５秒で走破しており、現コースに換算すると１時間８分５５秒前後が「事実上の区間記録」とされていたが、その記録も大幅に更新した。「僕がシン・山の神です」と黒田朝日は胸を張って堂々と話した。

１１月下旬に黒田朝日の５区起用を決めた原晋監督（５８）も想定以上の走りに脱帽。「１時間７分５０秒では走れると思っていました。そこからさらに３０秒以上も速い。驚きです」と、笑顔で話した。

小田原中継所を首位の中大と３分２５秒差の５位でスタートした。２位でスタートした早大の「山の名探偵」工藤慎作（３年）とは２分１２秒の差があった。

１秒先にスタートした実力者の城西大・斎藤将也（４年）をアッという間に抜き去り、４位に浮上。その後、３位の国学院大を逆転。首位から２位に後退した中大も逆転して、残るは首位に浮上した「山の名探偵」だけ。原監督は「小涌園前（１１・７キロ）を通過した後の長い直線で、早稲田が見えた。ここで『勝った』と思った」と明かした。

ただ、復路に向けて油断はない。

２位の早大と１８秒差。３位の中大と１分３６秒差。４位の国学院大と１分５４秒差。特に中大はエースの吉居駿恭（４年）が、まだ、残っている。原監督は勝負が決まり、プレッシャーがない状況で走ることを「ピクニックラン」と呼ぶが「復路はまだ簡単にピクニックランになりません。３分差がつかなければ安心できません」と冷静に話した。

キャプテンの黒田朝日も、往路優勝を喜んだ後、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に向けて「まだ５区間、残っています」と表情を引き締めた。