タレントの三田寛子（59）が2日、自身のインスタグラムを更新し、三男の歌舞伎俳優・中村歌之助（24）撮影のショットを公開した。

落ち着いた紺色の和服姿で東京・新橋演舞場の前でポーズを決めるショットを投稿。「長男橋之助は浅草公会堂へ 本日初日です 二男福之助は舞台稽古へ明日初日 芝翫が指導に来てくれています 私と三男歌之助も新橋演舞場へ 見守り浅草そして歌舞伎座へと新年の最初の初日がまもなく始まります」と夫の中村芝翫と橋之助、福之助、歌之助の3兄弟が別の公演に出演することを伝え、「今年もがんばります 宜しくお願い申し上げます」と新年のあいさつを記した。

「ちょっと私は緊張で笑顔がひきつってますが三男歌之助が撮ってくれました」と明かし、「三男は7日松竹座で初日 三兄弟分かれてそれぞれの劇場で新年の幕開けに大役を頂きありがたく嬉しくてたまりません」と母としての心境をつづった。

今月、各地で行われる歌舞伎公演で芝翫は東京・歌舞伎座に、橋之助は浅草公会堂に、福之助は新橋演舞場に、歌之助は大阪・松竹座にそれぞれ出演する。

フォロワーからは「新年にぴったりの凛としたお着物姿とっても素敵 さすがです」「皆さまそれぞれにご活躍おめでとうございます お身体大切に頑張って下さい」「わあ、素敵なお着物ですね 宝尽くしの紺色」「いつも可愛すぎですね」「良いお色のお着物ですね。松竹座初春歌舞伎行きます」などのコメントが届いた。