大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が2日、新年初稽古を茨城県阿見町の同部屋で行った。

昨年11月の九州場所で左肩を負傷し千秋楽を休場。12月の冬巡業を休んでリハビリに専念し、12月30日に三段目の藤宗相手に負傷後初めて相撲を取った。大みそか、元日と部屋の稽古は休み。この日は午前8時から稽古場に下りて若手力士にまじってしこ、すり足、てっぽうの基礎で汗を流した。とくにてっぽうは通常より多めの回数をこなし、痛めていた左肩は順調に回復していることを漂わせた。ケガへの恐怖心を問われた横綱も「もうないですね」と強調した。

基礎で十分に体をほぐし、まずは藤宗と5番。右四つの体勢からの攻めを確認した後は押し相撲の幕下・花の海と7番取った。「（30日に）藤宗とやって体が動いたので、花の海と試してみようと思った」。花の海との稽古では立ち合いから圧力をかけて一気に押し出す相撲もあれば、中途半端な当たりで体勢を崩し、まともなはたきで相手を呼び込んで押し出される場面もあった。12番取って10勝2敗。初場所（1月11日初日、東京・両国国技館）まで残り10日を切るなか「まだまだですね。完全ではないけど、もう少し良くなると思うので、初日に間に合うようにしっかりと準備したい」と意欲を示した。

1日に能登半島地震から2年が経過。石川県出身の大の里にとっても忘れることはできない日となった。「まだ大変な状況。避難生活している人や普段通りの生活が戻っていない人もいる。そんな石川の方がたくさん応援してくれるているので初場所からしっかりいい報告ができるように」と改めて復興の思いを口にした。