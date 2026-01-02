Jカップ・瀬戸環奈、色っぽい表情で新年のあいさつ「2026年は、お仕事も…」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、2日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをつづった。
【写真】お尻やばい！むちむち感…ショーパン姿の瀬戸環奈
瀬戸は、晴れ着姿で色っぽい表情を浮かべたカットを投稿。「明けましておめでとうございます」と書き出したコメントでは「2025年は、たくさんの出会いに恵まれた年でした。そして2026年は―――どんな景色が待っているのか。とっても楽しみです！！！」「2026年は、お仕事も“推し活”もどちらも大切にしながら、心の充実した年にしたいです。」。
続けて「セットー団の傍には、いつでも瀬戸環奈がいます。力強く、そしてしなやかに。一緒に前へ進んでいきましょう〜っ！！！」とファンに向けてメッセージを送り、「本年もよろしくお願いいたします」と結んだ。
このコメントに「この写真もすごくかわいい！」「ヤマトナデシコって感じですね」「和装似合ってます」「程よいエロさ」「可愛いすぎて、メロメロです」などのコメントが寄せられている。
