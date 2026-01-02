赤ちゃんは泣くことがお仕事だといわれていますが、赤ちゃんが泣く理由はさまざま。そんな赤ちゃんのある日の『泣いていた理由』が愛おしすぎると話題です。ハスキー犬と赤ちゃんの穏やかなひとときには、「最高の兄弟関係」「どっちも可愛い」と温かいコメントが寄せられ、195万再生を突破することとなりました。

【動画：『赤ちゃんが突然泣き出した』と思ったら、そばにいるハスキー犬に…愛おしすぎる光景】

それぞれまったり時間を過ごすスノウくんと弟くん

Instagramアカウント「ハスキン 『シベリアンハスキーのスノウ』」に投稿された光景に、癒やしが溢れていると話題です。この日、シベリアンハスキーのスノウくんは、リビングで弟くんとまったりとした時間を共有していたとのこと。

生後間もない弟くんはテレビが気になっているようで、テレビ画面に視線が釘付け。スノウくんはというと、テレビに夢中になっている弟くんのそばに座って、弟くんの足の裏をペロペロと舐めていたといいます。

そんなふたりの穏やかなひとときを見ていると、なんだかほっこりとした気分になってきます。

弟くんが突然泣きだしてしまい…

それぞれ思い思いの時間を過ごしていたスノウくんと弟くん。すると、突然弟くんがテレビから目を離し、スノウくんの方をジッと見つめ始めたそう。何か言いたそうにスノウくんとアイコンタクトをとっていた弟くんですが、弟くんはまだ生まれたばかりの赤ちゃん。思っていることを上手に伝えられない弟くんは、次第に泣き始めてしまったといいます。

いったい、弟くんは何を伝えたいのか…そう悩んでしまいそうなところですが、弟くんのお兄ちゃんであるスノウくんはすぐに分かったご様子。弟くんにそっと自分の顔を近づけるのでした。

弟くんが泣いていた『愛おしすぎる理由』

何かを伝えたくて突然泣きだしてしまった弟くん。そんな弟くんの姿を見たスノウくんは、自分の顔を弟くんにそっと近づけ、弟くんの手を優しくペロペロと舐め始めたのだとか！すると、弟くんの泣き声はどんどんと小さくなっていったそう。どうやら、弟くんはスノウくんに触りたくて泣いていたようです。

さすがスノウくんは弟くんのお兄ちゃん。弟くんが何を言いたかったのかひと目で見抜いてしまったのでした。きっと、そんな優しくて賢いお兄ちゃんがそばにいてくれたら、弟くんも安心してすくすくと育ってくれることでしょう。

この光景を見た人からは、「スノウくん、とっても優しいお兄ちゃんですね」「素敵」「眼差しがマジ兄貴」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント「ハスキン 『シベリアンハスキーのスノウ』」では、そんな家族想いなスノウくんと家族たちの温かな日常が綴られていますよ。

スノウくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ハスキン 『シベリアンハスキーのスノウ』」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。