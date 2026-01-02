TikTokで話題になっているのは、猫のことが好きすぎるわんこの姿。心配でたまらない表情は記事執筆時点で13万5000回を超えて表示されており、「いっぬかわいいｗ」「キュウキュウいっててたまらない」「猫さんが大好きなんだね」などのコメントの他、13万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：猫のおしりを『トントン』した結果→犬が『いじめられている』と勘違いして…まさかの対応】

猫をトントンしていたら…

TikTokアカウント「wakame_kurogoma」の投稿主さんは、『わかめ』ちゃんと『くろごま』ちゃんというボーダーコリーの日常を紹介しています。2頭は、たくさんの猫さんたちとも同居しているそう。今回は、くろごまちゃんが見せた「ある一幕」です。

この日、投稿主さんは、猫さんを膝に乗せて背中をトントンしていたそう。すると、そこにくろごまちゃんがやってきました。くろごまちゃんは、大の愛猫家。トントンされている猫さんが「いじめられている」と誤解したのか、心配そうに猫さんを見つめたのだといいます。

猫さんの顔と背中を交互に見る姿から、「痛くない？大丈夫？」と声が聞こえてくるよう…。

愛猫家なわんこにほっこり

もしかしたら、「僕もなでて」と言っているのかも？そう思った投稿主さんがくろごまちゃんをなでようとすると、「猫さんが見えない！」とばかりに避けられるのだとか。また、くろごまちゃんは、猫さんをトントンしているときだけ心配そうにヒンヒン鳴くのだといいます。

普段からとっても猫さんを大切にしているというくろごまちゃん。くろごまちゃんの誤解は、投稿主さんにとってはちょっぴり切ないものの、猫さんへのゆるぎない愛情が伝わってくるのでした♡

この投稿に思わずほっこりした人は多い様子。「登場人物可愛すぎ」「可愛い世界すぎる」「ボーダーコリー頭いい」などさまざまなコメントが寄せられました。

いつでも猫さんの警備隊！！

くろごまちゃんは、家の中ではいつも猫さんに着いて回っているのだとか。猫さんがお散歩しているときも、お昼寝しているときも、いつもそばにはくろごまちゃんの姿が…♡

投稿主さんは、くろごまちゃんがどうしてそんなに猫好きなのかまでは分からないと綴っています。もしかすると、羊を守るのが仕事だったボーダーコリーにとって、ふわふわの猫さんたちも「守るべき存在」なのかもしれませんね！

TikTokアカウント「wakame_kurogoma」には、わかめちゃん＆くろごまちゃん、そして猫さんたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

