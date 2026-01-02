俳優・山下智久が、新年に際し自身のＳＮＳを更新し、ファンから大きな反響が寄せられている。

山下は２日までにインスタグラムを更新。「２０２５年は、完璧じゃなかった。 でも、それでいい。」とつづり、バケットハットをかぶり黒のダウンジャケットを着た姿で、ハート型のようなリンゴを手に持つショットや、蕎麦や生ハムを堪能する様子を写したショットなどをアップした。続けて、「みんなは、どうだった？」とファンに問いかけ、最後に「ｈａｐｐｙ ｎｅｗ ｙｅａｒｓ ａｌｌ」と記し、投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます」「いつも人生のモチベをありがとう♡」「私から見たら山Ｐは完璧だけど、きっと完璧な人なんていないですよね」「山Ｐ心の支えでいてくれて本当にどうもありがとう」「山Ｐのおかげで頑張れたことが沢山あったし山Ｐの活力に沢山パワーをもらえた１年だったよ」「最近の少し肩の力が抜けたようなやまぴーに、さらなる進化を感じる」「今年もやまぴーに笑顔溢れるいい年になりますように」などの声が寄せられている。