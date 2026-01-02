Snow Man向井康二を「たっちん」と呼ぶ共演俳優 理由も明かす「役名全く関係なく」
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の山田裕貴が、2日放送のSnow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さいSP」（TBS系／17時〜）に出演。向井康二のあだ名を明かした。
テレビ朝日系ドラマ「特捜9」シリーズで共演した山田と向井。変わった呼び方をしていると話が振られ、向井をたっちゃんと呼んでいると話した山田は「役名全く関係なく、たっちゃんっぽいなって（笑）」と告白。向井も「何かわからんけどしっくりくる」と納得の呼び方である様子で、山田は「進化して今はたっちん」と付け加えた。（modelpress編集部）
◆向井康二を「たっちん」と呼ぶ俳優
