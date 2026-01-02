「やれることはすべてやった」...夢が叶った瞬間に内定を取り消された理由

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

空には国境も差別もない──夢が生まれた少女

「『空』で働きたい」。埼玉の川口市に住むトルコの少数民族クルド人の専門学校生の女性、オズレム（21）は、国際線の航空機の客室乗務員（キャビンアテンダント＝CA）として働くのが夢だった。

それはオズレムが10歳の時だった。家族でトルコから逃れて日本へ向かう時、人生で初めて飛行機に乗った。そこで客室乗務員という仕事があるのを初めて知った。

「すてきでした。国際線のCAは、国籍や人種で差別せず、どんな人でも親切に助けてあげていました。空には国境も差別もないんだ。将来は絶対この仕事につくんだ。飛行機の中で決めました」

それまで差別されてばかりの窮屈な世界だった。トルコ南東部のガジアンテップ県。トルコ人と少数民族のクルド人が混在して住むが、トルコ人のほうが圧倒的に優位だった。クルド人の村には学校もなく、1時間かけてトルコ人の多い街にある小学校に通った。

「家ではクルド語を話していたけど、学校で使っていいのはトルコ語だけ。クルド語を話すと先生に木の棒でたたかれた。周りの児童もトルコ人が多く、クルド人というだけでいじめられました」

毎週金曜日になると、トルコ共和国をたたえるトルコの国歌をみんなで歌わねばならない。毎日下校時になると、トルコの国歌が放送される。「それがすごくいやでした。あのメロディーがいまも頭の中に残っている」

父親のアランは羊飼いや左官をして生計をたてていた。村にはジャンダルマと呼ばれるトルコ政府の憲兵や軍の兵隊たちが常に巡回に来て、なにかというと父やほかの村人は殴られた。憲兵は、山にこもって反政府活動を続けるPKK（クルディスタン労働者党）に食事を与えたといいがかりをつけ、アランを3回にわたり逮捕し、勾留した。

迫害に耐えかねた一家は難民として海外で暮らすことにした。アランがまず日本に来て生活基盤を作った後、母とオズレムと妹、弟が2014年に日本に来た。

オズレムはその時にCAに出会ったのだった。いろいろな言葉を操り、多様な人種の乗客のケアをするCA。

「故郷では差別されたクルド人のわたしたちにも、親切に食事や飲み物を出してくれました。チェックイン（搭乗手続き受付）の時に、持ち物検査のカウンターで荷物を忘れたのですが、それも飛行機の中まで持ってきてくれました。スゴい、と憧れ、尊敬しました。わたしも尊敬されるような人になりたい。そのために日本で頑張ろう。そう思ったのです」

日本語を必死で学んだ

クルド人がたくさん住む川口市で、暮らすことになった。

「小学校6年生に編入されましたが、日本語はまったくできないので大変でした」

ほかの児童が算数や国語を勉強している時に、学校はオズレムだけは別の教室で日本語を教えてくれた。家の近くの公園で知り合った年配の女性が、話しかけてきてくれ、それをきっかけに日本語を教えてくれるようになった。この女性はいまでも友達だ。「日本語が少しずつ分かるようになり、日本のことが大好きになっていきました」

中学校では、本当は身体を動かすのが大好きなので陸上部に入りたいとも思った。しかし、陸上部はあきらめパソコン部に入ってタイピングを毎日練習した。これも「空の仕事」をするという夢を実現するためだった。

「CAになるためには難しい上の学校に行かないといけない。そのためには日本語をもっと覚えないと、と考えました」

タイピングとは漢字のまじった文章をみて、ローマ字入力でパソコンに文字を入力する技術だ。漢字をどう発音するかが分からないとローマ字入力できないため、漢字の習得に役立つのだ。

日常に使われる常用漢字だけでも2100字もある漢字は、日本語を学ぶ外国人にとって最大の難関といわれる。「タイピングの練習で漢字がどんどん読めるようになりました」。タイピングの検定試験にも合格した。

高校は定時制を選んだ。全日制の高校に入る学力は十分あった。しかし、オズレムの家族は父親のアランが来日してすぐに、茨城県牛久にある東日本入国管理センターに11ヵ月収容され、解放されてからも「仮放免」の状態で働くことが禁止された。このため、一家に収入はほとんどなく、オズレムは学費や生活費を稼ぎながら学ぶ4年制の定時制高校に行くことになったのだ。

「毎朝5時半に起きて6時には近くのコンビニに出勤しました。お昼まで働いた後、午後2時から午後5時までは日本語教室で勉強しました。夜は学校。帰ってくるのは午後10時を回っていました」

朝5時半から深夜まで。ほとんど余暇のない毎日だが、それでも「CAになる目標があったので頑張れました」。この生活を4年間やり通した。

しかしオズレムの努力にかかわらず「向かい風」は強まった。

父親同様、オズレムも入管に難民申請していたのだが、不認定となり、難民申請のために一時的に与えられていた特定活動の在留資格が更新できなくなってしまったのだ。

高校の最終年の時だ。家族で入管に呼ばれ、在留カードに、パンチで穴を開けられた。オズレムたちは在留資格を失い、働くこともできなければ国民健康保険もない、父親同様の「仮放免」になってしまった。

入社試験に挑戦

それでもオズレムは、夢をあきらめなかった。まずかなりの倍率をくぐり抜け、専門学校に行くための奨学金を獲得した。専門学校も十数校にあたってみたが、いずれも「在留資格のない人は入学できません」と入学を拒否してきた。

こうした中、ひとつの学校は「就職の支援はできないが授業は受けてもよい」として受け入れてくれることになった。CAなど航空会社で働くスタッフや、ホテルなど観光産業に就職する人を養成する専門学校だった。

CAとグランドスタッフ（地上職）を養成するコースに入ったオズレムは「CAになるスタートラインに立つことができたと思いました」。勉強に打ち込んだ。CAや地上職の実務の勉強に加え、英語の試験TOEIC対策の勉強もした。韓国語も学び、手話も習得した。

「トルコ語や日本語はできるし、英語も韓国語も手話もある程度できるようになった。これで世界からの多様な人を助けられると夢がふくらみました」

就労は禁止されているため、給料が支給されるインターンには行けなかったが、学校に備え付けられた模擬の航空機の客室や、チェックイン・カウンターで実践的な動作の学習もした。

「専門学校の先生たちはやさしいし、友達もできた。学校が大好きになりました」

専門学校1年の終わりごろ、いよいよ航空会社の入社試験に挑戦した。本当は国際線のCAになるのが希望だったが、仮放免で国外に出ることが禁止されているため、目標を地上職に切り替えた。

空港のカウンターなどで旅客のチェックインや案内・誘導などの業務を行う仕事だ。

「CAと同じように、いろんな国のさまざまな人たちを助ける仕事。語学も必要で、まず地上職についてからCAになる道もあると考えました」

学校で書類の書き方を学び、面接も練習した。そしてさまざまなエアラインの採用試験を受けた。格安航空、準大手……。最大手2社のうちの1社を受けた時は緊張した。書類選考に始まり、グループ面接、個人面接。SPIと呼ばれる適性試験も受けた。

夢にまでみた内定通知だったが...

そして、2024年2月、最大手航空会社の1社の人事担当者から電話が来た。

「厳正かつ公平な選考を行った結果、オズレムさんにはぜひ当社へ入社していただきたく、内定とさせていただきたいと考えております。入社していただけますでしょうか」

夢にまでみた内定通知だった。

「お受けします」。即座に答えた。

10歳の時からの夢が叶ったのだ。「メッチャうれしかった」。友達や親戚に言いまくった。日本人のクラスメートの多くも試験を受けたがほとんど落とされる中で、クルド人の自分が実力で選ばれたのだ。これまでつらかったけど努力してきてよかった。会社からの正式な採用メールも届いた。

「オズレム頑張ったね！」。みんなが祝福してくれた。

ところが専門学校が、オズレムが仮放免である事実を航空会社に伝えると、航空会社の人事担当者が学校に飛んできた。オズレムと学校の就職支援の人を前に、航空会社の人事担当者が言った。

「いつ在留資格が出るかまだ分からないということですね。この状況だと内定を取り消すことしかできません」

入社時期はその年の10月か翌年の2月の選択だった。オズレムは内定を得たことを入管に言えば、入管は在留資格を許可してくれる可能性があると考えており、航空会社にはその間、待ってほしいと思ったが、容赦はなかった。内定はその場で取り消された。

涙が出そうになったが、必死でこらえた。

しかし、航空会社の担当者が帰り、先生に「オズレム、気を落とさないで、オズレムの気持ちは分かる」となぐさめられると、とたんに涙があふれだした。

「子どものころから叶えたかった夢。それが手に入ったと思った瞬間に奪われました」

やっと叶った「空への夢」は離陸直後に、雲散霧消した。

自分でできることはすべてやった

専門学校はもう1年あったが、もう就職活動はしなかった。「入管が在留資格を許可してくれない限り、内定が決まっても取り消される。同じことの繰り返しになるからです」

オズレムには高校2年生の妹と中学1年生の弟がいる。妹も勉強が好きで、将来は弁護士か学校の先生になりたいと言っている。オズレムがここまで頑張ってきたのは自分のためだけではない。

「わたしが努力して自分の人生を切り開く姿を妹や弟に見せれば、努力すれば道が開けるのだと分かるでしょう。そうすれば妹や弟たちもこれから目標を持って頑張れる。だからそういう姿を見せたかったのです」

そのために日本語も勉強した。英語も勉強した。奨学金も勝ち取った。専門学校にも入学した。内定も勝ち取った。遊びもスポーツも犠牲にして、自分でできることは全部やってきた。

「でも道は開けませんでした」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）