タレント・俳優の天木じゅんさんが自身のインスタグラムを更新。

赤のオープンカーが納車されたことを報告しました。



【写真を見る】【 天木じゅん 】 「夢だった 赤のオープンカー」 納車を報告 「Mercedes-Benz SLK200」「乗り心地最高です」





天木じゅんさんは「新年明けましておめでとうございます♡」「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカー を納車しました❤」と、報告。



続けて「Mercedes-Benz SLK200」「乗り心地最高です」と説明しました。







そして「自動オープンなのでいっつもオープンカーですww」「以上ご報告でした❤❤❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、赤い愛車の側で笑顔を浮かべる、天木じゅんさんの姿が見て取れます。







天木じゅんさんは「2025年忘れられないことがたくさん起きて 毎日が楽しかったです！」「支えてくれた周りの皆様、ファンの方々に 感謝の気持ちです。ありがとうございます！」と、投稿。







続けて「2026年は、日々楽しい時間を過ごすを目標に 人生、心を豊かに生きていきたいと思います❤ みんなの人生もどうか幸せでありますように。今年もよろしくお願いいたします」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】