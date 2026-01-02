「ドン底」「大惨事」…FRUITS ZIPPER月足天音、占い師の言葉に頭抱える メンバーカラーまで影響
FRUITS ZIPPER・月足天音が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演した。
【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
琉球風水をメインとした独自鑑定を行う占い師シウマは、1日から31日の「生まれた日」から 2026 年の「金運」を占った。
シウマによると、月足の「金運」は、なんと「ドン底」。「もう大惨事」「負のサイクル・負のスパイラルに陥ってしまって、金運のコントロールが不可能」、しかもメンバーカラーの赤が真逆のエネルギーになり「入ってきたお金が燃えていってしまう」と強烈な内容。
シウマは、黄色の早瀬ノエルと「仲良くしておくと少しは防げるかな」という。さらに、「1人で活動するほうが浪費を控えられる」「ソロ活動がおすすめ」ともアドバイス。
月足が頭を抱える展開となったが、上沼は「ドン底で、大惨事で、赤を着とったらアカン言われて、救いようがない」とズバッと笑いに変えた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
