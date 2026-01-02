もらったらうれしい「埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキング！ 2位「草加せんべい」、1位は？
新しい年を迎える準備が進むこの季節は、来客や家族の集まりが増え、ちょっとした心遣いが喜ばれる機会も多いですよね。贈る相手の好みに合わせて選びやすい、確かな品質とセンスを兼ね備えた冬のギフト選びの参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、「もらったらうれしい埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「定番で日頃のおやつにぴったりだから」（30代男性／北海道）、「香ばしくて食べ応えある昔ながらのせんべいで、家族や友達とシェアしやすいから」（40代男性／静岡県）、「草加せんべいはおいしいのでもらったら嬉しいです」（50代男性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「甘くて味わい豊かなプリンをもらったらうれしいから」（20代男性／埼玉県）、「とろけるようになめらかで、甘さと素材の風味がバランスよく感じられる仕上がりになっており、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「濃厚でクリーミーな味わいを楽しむことができる、さらに特別感があるので貰えると嬉しいです」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、「もらったらうれしい埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：草加せんべい（いけだ屋）／54票2位は、伝統的な製法を守り続けるいけだ屋の草加せんべいです。バリッとした歯ごたえと、醤油の香ばしさが堪能できる本場・草加の味は、年配の方から若い世代まで幅広い層に「もらって間違いのないお土産」として認識されています。日持ちすることや、16枚入りという内容量も、自宅でゆっくり楽しむのにちょうど良いと好評です。
回答者からは「定番で日頃のおやつにぴったりだから」（30代男性／北海道）、「香ばしくて食べ応えある昔ながらのせんべいで、家族や友達とシェアしやすいから」（40代男性／静岡県）、「草加せんべいはおいしいのでもらったら嬉しいです」（50代男性／三重県）といった声が集まりました。
1位：川越プリン（川越プリン）／108票1位は、100票を超える圧倒的な支持を得た川越プリンです。見た目もおしゃれで可愛らしい小瓶入りのプリンは、特別感があり、ギフトとしての満足度が非常に高い一品。川越散策の思い出を共有できるストーリー性もあり、自分ではなかなか買う機会がなくても、お土産としてもらうとテンションが上がる華やかなスイーツとして1位に選ばれました。
回答者からは「甘くて味わい豊かなプリンをもらったらうれしいから」（20代男性／埼玉県）、「とろけるようになめらかで、甘さと素材の風味がバランスよく感じられる仕上がりになっており、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「濃厚でクリーミーな味わいを楽しむことができる、さらに特別感があるので貰えると嬉しいです」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)